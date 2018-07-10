Ученики школы № 35 встретят Новый год в новом здании

Врио Главы Якутии Айсен Николаев на деле доказал, что способен справляться с самыми трудными вопросами развития региона. Директор школы №35 Лидия Аммосова от имени учащихся и родителей выражает огромную благодарность врио Главы Якутии Айсену Николаеву за решение вопроса по финансированию строительства школы.

«Айсен Николаев еще, будучи главой города Якутска, всегда держал на контроле вопрос, связанный со строительством нового здания нашей школы. Инициативная группа родителей и педагогический коллектив не раз встречался с ним для решения данного вопроса. И вот, сегодня, мы получили из Москвы радостную новость, что Якутия получила федеральные средства на завершение строительства инклюзивной школы. Врио Главы Якутии Айсен Николаев, как молодой, энергичный руководитель, на деле доказал, что способен справляться с самыми трудными вопросами развития региона. Мы более чем уверены, что благодаря федеральному финансированию, Новый Год наши дети и педагогический коллектив встретят в новом, светлом здании школы».

Федеральные средства по линии Минвостокразвития поступили в Якутию и будут направлены на завершение строительства школы № 35 в Якутске. Об этом сообщил врио главы республики Айсен Николаев. «На прошлой неделе у нас в республике был министр развития Дальнего Востока Александр Козлов, и по итогам его визита было подписано соглашение с Минвостокразвития. Первый транш из общей суммы 1,7 млрд рублей уже поступил и будет направлен на строительство 35 школы, которая должна быть введена до конца этого года», — сказал он.