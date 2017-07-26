Ученики начальных классов Жиганска учились в аварийном здании

Более 560 учащихся начальных классов учились в аварийном здании второго корпуса Жиганской средней школы. Здание 1964 года постройки было сильно деформировано, наблюдалась его неравномерная осадка, выявлено гниение конструкции нулевого цикла и полов.

По требованию прокурора Жиганского района суд обязал администрацию района выделить другое здание для школы. Аварийное помещение закрыто, а с начала учебного года дети начнут учиться в 2-х этажном каменном здании, отвечающем установленным требованиям.