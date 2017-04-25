Ученик якутских географов стал победителем всероссийской олимпиады!

Выпускник Якутской городской национальной гимназии Николай Федоров, ныне студент 4-го курса знаменитого Томского политеха, в команде студентов кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Института природных ресурсов, стал победителем во всех номинациях на Всероссийской студенческой олимпиаде 3D_Geo_2017 по дисциплине «Компьютерное моделирование месторождений полезных ископаемых». Очный тур олимпиады на днях завершился в Красноярске. Томичи соревновались со студентами из Перми, Владикавказа, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга.

На фото слева направо: Сергей Мицых, Владимир Чермашенцев, Илья Каменский и Николай Федоров

Перед участниками стояла задача построить геологическую модель месторождения золота и подсчитать его запасы. На решение задач первого этапа был выделен один месяц. Участникам прислали базовую информацию по золоторудному месторождению – аналогу реально существующего месторождения. Команды должны были осуществить поисковый этап: провести предварительное оконтуривание рудных тел, запроектировать горные выработки и скважины. Второй этап олимпиады – оценочный – проходил уже очно, в Красноярске. Здесь задача была поставлена посложнее – оценить содержание золота на месторождении и создать итоговую модель месторождения. На выполнение задания второго этапа у команд было три дня, политехники справились с ним за один день.

В итоге ребята одержали победу во всех номинациях: первое место по версии жюри и по версии представителей компании Micromine, приз зрительских симпатий по версии участников олимпиады.

Отрадно, что ученик якутских географов – Николая Константиновича Чиряева, директора Якутской городской национальной гимназии, и Тамары Владимировны Михайловой, учителя географии гимназии, руководителя комиссии по географическому образованию Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия), показывает отличные результаты по учебе в университете и радует своих учителей своими высокими достижениями в науке.