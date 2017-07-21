Ученик лицея СВФУ стал абсолютным победителем XXIV Международной олимпиады «Туймаада»

20 июля завершилась Международная олимпиада «Туймаада». Абсолютным победителем по математике в старшей лиге стал ученик Университетского лицея Северо-Восточного федерального университета Максим Андреев. Помимо кубка победителя и диплома первой степени, он получил специальный приз за лучшее решение сложной задачи от организаторов и спецприз от ректора СВФУ Евгении Михайловой – планшетный компьютер.

В течение пяти дней более 140 представителей российских и зарубежных команд состязались по четырем предметам: математика, физика, химия и информатика. В числе участников интеллектуальных состязаний победители и призеры международных олимпиад.

Победитель олимпиады – Максим Андреев – окончил 10-ый класс физико-технического профиля специализированного учебно-научного центра СВФУ и состоял в числе I национальной сборной Якутии. Как отмечает директор лицея СВФУ Милана Федотова, в последние годы участникам олимпиады от республики не удавалось войти в число абсолютных победителей.

В университетском лицее преподают ученые и профессора федерального университета. Углубленное изучение ведется не только по профильным предметам: все общеобразовательные программы лицеисты проходят на высоком уровне. «Конечно, такие успехи становятся возможны благодаря поддержке, опыту и знаниям хороших педагогов. Нужно отметить первых учителей Максима, ведь он до поступления в университетский лицей обучался в школе №5 города Якутска, а его нынешним тренером и наставником является старший преподаватель кафедры математического анализа ИМИ, преподаватель СУНЦ Виктор Марков», – говорит директор лицея.

По итогам олимпиады наибольшее количество медалей завоевала команда национальной сборной Румынии и команда Сингапура, на третьем месте в общем зачете – первая национальная команда Якутии.

Напомним, что в лицее СВФУ продолжается прием документов в два профильных класса – физико-технический и математика и IT. Третий поток приема документов состоится 22 августа, а с 23 августа для подавших заявление проводятся вступительные испытания. В этом году 10 класс СУНЦ СВФУ окончили 23 лицеиста, 22 из них уже показали высокие результаты в соревнованиях и олимпиадах различного уровня.