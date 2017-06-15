Учебные пособия издательства «Бичик» удостоены Золотой медали Международной выставки!!!

На днях авторы учебных пособий «Төрүт дьарык» (Традиционное хозяйство) для 1—4 классов, выпущенных Национальным книжным издательством «Бичик» РС(Я) им. С.А. Новгородова, получили на руки долгожданную Золотую медаль и сертификат участника 46-й Лондонской книжной выставки «London Book Fair», которая состоялась 14—16 марта в Лондоне.

На выставке приняли участие представители более 130 стран мира. Российская Федерация была представлена объединённым стендом Института перевода и Президентского центра Б.Н. Ельцина, на котором была представлена ведущая российская художественная и детская литература и стендом Российской Академии Естествознания с научной литературой. В официальном открытии российского стенда приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) Михаил Сеславинский.

Учебные пособия «Төрүт дьарык» (авторы Г.М. Федоров, В.В. Птицына, Е.В. Тастыгина, М.А. Осипова, М.Г. Бугаева) были отобраны для представления на международной выставке в рамках реализации решений Президиума Российской Академии Естествознания о содействии и осуществлении информационной поддержки учёных и преподавателей, являющихся авторами учебной и научной литературы, при этом учитывали актуальность, научную и педагогическую значимость издания.

Аннотация пособий была включена в каталог выставки.

Учебные пособия «Төрүт дьарык» для 1—4 классов были разработаны авторами на основе исследований ФГБНУ «Институт национальных школ», прошли апробацию на площадке Хоробутской средней общеобразовательной школы им. Дмитрия Таас и изданы в 2016 г. издательством «Бичик» по заказу Министерства образования РС(Я). К слову сказать, это не первая высокая награда этих пособий. Учебные пособия в 2016 г. награждены Дипломом конкурса «Лучшая учебная книга» Дальневосточной книжной выставки «Печатный двор-2016».

Международное признание учебных пособий на якутском языке является итогом кропотливого труда и общей победой авторов и издательства.