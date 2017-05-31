Учебно-полевые сборы ЯИПК — в помощь будущим бойцам

«Учебно-полевые сборы нам очень нравятся! Жалко, что учебная программа рассчитана всего на три дня», — говорят студенты Якутского индустриально-педагогического колледжа. Программа весьма насыщенная, с раннего утра до позднего вечера бойцы заняты строевой, тактической, физической, военной подготовкой. Студенты также прошли школу выживания.

«Мы научились без спички добывать огонь и разжечь костер. Также наши руководители научили нас добывать себе пищу в лесу. Рыбачили, затем сварили себе уху. Мы поняли, что, находясь в лесу, можно выжить. Природа дает все необходимое человеку, надо только научиться им пользоваться. Мы также научились ориентироваться в лесу. Сборы нам дали очень многое. Здесь, на лоне природы, мы живем без электричества, готовим еду на полевой кухне аж 1948 года. Суп и каша такими вкусными получаются!» — делятся впечатлениями ребята.

Учебно-полевые сборы студентов проходят на базе лагеря «Отважный» Якутского индустриально-педагогического колледжа. На открытии учебно-полевых сборов приняли участие полковник Иван Федоров, помощник Военного комиссара РС(Я), Хажыки АясМартай-оолович, помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по постановке и снятию граждан с воинского учета Городского военного комиссариата.

— В сборах заняты 150 студентов из индустриально-педагогического колледжа и колледжа связи и энергетики. Организовано шесть взводов. Надо отметить, что сборы дают возможность закрепить теоретические знания, полученные на занятиях по БЖД. Студенты здесь приобретают практические навыки, необходимые для быстрой адаптации к военной службе. Мы сотрудничаем с ОМОН и Специальным отделом быстрого реагирования. Они в этом году приняли активное участие в сборах. Бойцы ОМОН показали рукопашный бой, а СОБР продемонстрировал специальные средства и вооружения. Студентам, конечно, все очень понравилось. За время прохождения сборов студенты кроме учебных занятий по БЖД, прошли военно-спортивные игры,строевой смотр взводов, школу выживания, огневую подготовку, овладели навыками радиационной, химической и биологической защиты.

Девушки прошли курс военно-медицинской подготовки. Отмечу, что учебно-полевые сборы максимально приближены к военной службе. Командирами взвод и рот назначены студенты, служившие в рядах Российской Армии. Дисциплина здесь тоже военная, — рассказывает Егор Соловьев, преподаватель ОБЖ Якутского индустриально-педагогического колледжа.

Мы со своей стороны подчеркнем, что учебно-полевые сборы имеют большое значение в совершенствовании военно-патриотического воспитания и повышении мотивации к военной службе у юношей.