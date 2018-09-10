Участок № 796: выигрывают Саввинов, Данилов, Андреева

Подведены предварительные итоги на УИК № 796 города Якутска.
Выборы главы республики
Айсен НИКОЛАЕВ – 306
Виктор ГУБАРЕВ – 78
Владимир БОГДАНОВ – 26
Гаврил ПАРАХИН – 21
Недействительно – 10
Выборы мэра Якутска
Александр САВВИНОВ – 178
Сардана АВКСЕНТЬЕВА – 161
Иван СТЕПАНОВ – 22
Микаэл ЗАБОЛОТНЫЙ – 16
ТЕППОР — 8
ЛЮБАРСКИЙ – 6
ПОДАРУЕВ – 4
АСЮТИН – 3
КОМАРОВ – 2
Недействительных – 24
Выборы депутата Ил Тумэна по Гагаринскому одномандатному округу
Иван ДАНИЛОВ – 280
Феликс АНТОНОВ – 65
КЛЕПЕЧИН – 24
ОСТАЕВА – 16
БАБЕЙ – 12
Недействительно – 24
Выборы депутата Якутской городской Думы по Пионерскому одномандатному округу
Марианна АНДРЕЕВА – 16-
Феликс АНТОНОВ – 78
Михаил ЛУКИН – 75
МЕЛЬЧАНОВ – 60
РЯБЧЕНКО – 16
Недействительных — 34
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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