Участок № 796: выигрывают Саввинов, Данилов, Андреева

Подведены предварительные итоги на УИК № 796 города Якутска. Выборы главы республики Айсен НИКОЛАЕВ – 306 Виктор ГУБАРЕВ – 78 Владимир БОГДАНОВ – 26 Гаврил ПАРАХИН – 21 Недействительно – 10 Выборы мэра Якутска Александр САВВИНОВ – 178 Сардана АВКСЕНТЬЕВА – 161 Иван СТЕПАНОВ – 22 Микаэл ЗАБОЛОТНЫЙ – 16 ТЕППОР — 8 ЛЮБАРСКИЙ – 6 ПОДАРУЕВ – 4 АСЮТИН – 3 КОМАРОВ – 2 Недействительных – 24 Выборы депутата Ил Тумэна по Гагаринскому одномандатному округу Иван ДАНИЛОВ – 280 Феликс АНТОНОВ – 65 КЛЕПЕЧИН – 24 ОСТАЕВА – 16 БАБЕЙ – 12 Недействительно – 24 Выборы депутата Якутской городской Думы по Пионерскому одномандатному округу Марианна АНДРЕЕВА – 16- Феликс АНТОНОВ – 78 Михаил ЛУКИН – 75 МЕЛЬЧАНОВ – 60 РЯБЧЕНКО – 16 Недействительных — 34 Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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