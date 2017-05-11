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Столица
11 мая 2017, 15:58
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Участники XVIII Азиатской олимпиады встретились со школьниками Якутска

На днях участники XVIII Азиатской физической олимпиады посетили общеобразовательные учреждения города Якутска. В этот день школы встретили делегации из разных стран.

Городская классическая гимназия встретила участников из Австралии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, Саха гимназия команду из Гонконга (КНР), Таиланда и Макао, СОШ №24 им. С.И. Климакова команду из Саудовской Аравии, Вьетнама и Румынии, СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца участников из Сингапура, Тайваня (КНР) и Шри-Ланки, НПСОШ №2 ребят из Казахстана, Индии и команду России-2, СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина участников из Бангладеша, Туркменистана и команду России-1, Саха политехнический лицей команду из Кыргызстана, Азербайджана и Израиля.

Гостей ждала насыщенная культурная программа, во время которой учащиеся школ города Якутска продемонстрировали традиции, культуру и обычаи народа Саха, а также познакомили с культурой народов, живущих в Республике Саха (Якутия), рассказали об истории своего общеобразовательного учреждения и подарили иностранным учащимся сувениры, выполненные на мастер — классах   по изготовлению сувениров с национальными орнаментами, которые гости взяли с собой на память об этом дне.

Встречи прошли в теплой дружеской атмосфере. Ребята пообщались и подружились друг с другом. Было произнесено много теплых слов и благодарностей, гости были довольны организацией встреч с ровесниками.

В заключение хочется сказать, что встречи с участниками олимпиады прошли отлично, гостям было интересно узнать о своих сверстниках из Якутии, культуре, истории и традициях народа Саха. В отзывах ребята написали много теплых слов и добрых пожеланий своим сверстникам из города Якутска.  Благодаря этим встречам дети поняли, что для дружбы нет никаких границ.

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Общеобразовательные учреждения города Якутска благодарят организаторов за предоставленную возможность встретиться с участниками XVIII Азиатской олимпиады по физике.

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Источник: Управление образования ОА г. Якутска
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