Дети-музыканты с ограничениями слуха — выступили на семинаре для неслышащих детей

Вот уже год Высшая школа музыки РС (Я) реализует совместно с ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся» инновационный проект «Я слышу мир!». Уникальность этого проекта заключается в том, что ранее не слышавшие дети познают неизвестный им мир музыки.

30 ноября 2017 г. на базе РС(К)ШИНО прошел Республиканский научно-практический семинар «Роль кохлеарной имплантации в жизни неслышащего ребенка». Гостями семинара стали Ольга Зонтова, методист-организатор реабилитации после кохлеарной имплантации Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения РФ, заместитель руководителя программы реабилитации детей с ОВЗ по слуху, и Николай Пудов, аудиолог этого же НИИ.



Цель проведения семинара, по словам Оксаны Винокуровой, директора школы-интерната, это обобщение и распространение опыта работы по улучшению качества жизни неслышащего ребенка с кохлеарной имплантацией, а также выработка путей решения проблем в реализации их прав. Прасковья Борисова, председатель ЯРО ВОД «Матери России», в своем приветственном выступлении подчеркнула, что все дети имеют право на достойную и счастливую жизнь, и болезнь ни в коей мере не должна препятствовать этому. А воспитанники школы-интерната, в свою очередь, наглядно продемонстрировали, что живут полной жизнью. Они пели песни, читали стихи, танцевали и выступали в качестве моделей.

Настоящий фурор произвели дети, участники проекта «Я слышу мир!». В октябре 2016 г. педагогами кафедры духовых и ударных инструментов была отобрана группа детей, способных заниматься музыкой. А через год дети смогли продемонстрировать свои умения. Дуэт в лице Лены Захаровой (блок-флейта) и Валеры Фадеева (вокал) исполнил песню «Елочка», а Миша Кудряшев исполнил «Собачий вальс» на электронном пианино. Из зрительного зала за ними с большим волнением наблюдала Сардаана Тихонова, занимающаяся музыкой два раза в неделю. Она очень ждала этого семинара, чтобы выяснить, могут ли дети дальше перейти к более сложным в плане физических усилий инструментам. Сардаана Михайловна — выпускница Высшей школы музыки РС (Я), училась у профессора Валерия Беляева по классу кларнета и сейчас хотела бы научить детей играть на кларнете и саксофоне. Аудиолог Санкт-Петербургского НИИ ЛОР Николай Викторович Пудов, рассказавший о технических новинках и сопровождении детей и взрослых после кохлеарной имплантации, заверил, что противопоказаний у детей нет.

Также в ходе семинара своими мнениями поделились представители республиканского реабилитационного центра, консультационно-реабилитационного центра «Гнездышко», детского сада № 2 «Олененок» и родители.