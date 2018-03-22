Участники проекта «Образование + Культура» посетили Горный улус

Школа как образовательный и культурологический центр играет ключевую роль в социокультурной модернизации сельской жизни, сохранении и развитии общей модели хозяйственной деятельности, уклада повседневной жизни.

Ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов, ректор Чурапчинского института физкультуры Иннокентий Готовцев, ректор Арктического института культуры Саргылана Игнатьева подписали соглашение о сотрудничестве с главой Горного улуса Никитой Андреевым.

На встрече присутствовали все главы наслегов. В центр внимания выдвинулся вопрос о работе молодежи в сельскохозяйственной отрасли. Прозвучала инициатива об организации объединенного студенческого отряда АГИКИ, ЧГИФКИС, ЯГСХА. В летнее время у хозяйств улуса повышается спрос на доярок, пастухов. Таким образом, возродится традиция по взаимной выручке и практиориентированного обучения.

Профориентационная встреча студентов и школьников прошла по отдельной программе. Уже который раз организаторы убеждаются, что ситуационные игры, диалоги мотивируют абитуриентов. С особой искренностью ребята принимают совместный концерт студентов ВУЗов. А кульминацией презентационного сводного концерта уже стала песня «Сүрэхпэр доҕотторум бука бары». Её исполняет студент Чурапчинского института физкультуры и спорта Петр Васильев.

Руководители Горного улуса отметили, что идейное воссоединение трех высших учебных заведений — это движение вперед в региональном развитии. Ведь все они выполняют программы регионального развития и поддерживают уровень креативности, культуры, стабильности населения, особенно молодого. Инструментальный подход к профессиональной образовательной организации есть следствие приоритета отношения технократической цивилизации к человеку как в производителю материальных ценностей и средству производственных отношений. Ценность специалиста, укорененного на арктических, северных и дальневосточных территориях, измеряется категориями вклада в социально-экономическое, креативное, культурное, демографическое развитие региона.