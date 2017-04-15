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Участники праймериз «ЕР» в Якутске встретились на вторых дебатах

          В субботу 15 апреля состоялись вторые дебаты между участниками предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатом на должность главы городского округа «город Якутск». На тему развития агропромышленного комплекса и села дискутировалидействующий глава Якутска Айсен Николаев, директор Центра стандартизации «Роспрофи» Ирина Высоких и депутат Якутской городской Думы, предприниматель Николай Потапов. Модератором выступила руководитель студии общественно-политических программ Национальной вещательной компании «Саха» Татьяна Бурцева. Символично, что дебаты на эту тему прошли в стенах Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

          В пригородных селах городского округа проживает порядка 17 тысяч жителей. Развитие агропояса – это не только увеличение объемов сельхозпродукции, но и благоустройство сел, строительство социальных объектов, жилья.За последние пять лет в 5,5 раз увеличилось производство зерна, в полтора раза больше стали выращивать картофеля. Почти на 20% возросло производство яиц, мяса скота и птицы. Налаживается система сбыта, организован закуп и поставки местной продукции в детсады и школы. Сегодня в сельское хозяйство приходят инновационные технологии, модернизируются животноводческие комплексы, введена круглогодичная теплица. Поэтому тема дебатов оказалась актуальной и интереснойдля населения столицы республики.

          Проблемы сельского жителя, производства и сбыта продукции, развитиясоциальной инфраструктуры пригородов столицы республики, внедрение современных технологий, подготовка кадров и другие, не менее важные вопросы, были подняты в ходе дискуссии.  Послушать мнения участников дебатов и задать им свои вопросы пришли труженики села, работники агропромышленных предприятий, крестьянских хозяйств, общественных советов, представители ассоциации молодых специалистов АПК, депутаты Якутской городской Думы, студенты. Каждый участник дебатов высказал свое мнениеи ответил на все вопросы модератора и зрителей.

          В ходе дебатов работники агропояса столицы смогли не только напрямую пообщаться с кандидатами, но и внести свои предложения по улучшению состояния дел в отрасли. К примеру, глава крестьянского хозяйства Владимир Скупченко из села Маган отметил, что занят в хозяйстве с 2012 года, и не понаслышке знает о тех позитивных изменениях, которые произошли за последние годы в сфере развития сельского хозяйства. «Хочется дальнейшей стабильности в нашей работе, в этом большую поддержку нам оказывает город», – отметил фермер.

          Пчеловод Евгений Поличко из села Марха считает, что необходимо уделять внимание не только крупным предприятиям, но и личным подсобным хозяйствам. «Считаю, что надо, в первую очередь, поддерживать личные подсобные хозяйства, которые кормят не только свою семью, но и обеспечивают продуктами питания широкие массы населения. Надо развивать мелкое производство, например, пчеловодство. Ведь это не только хорошая самозанятость, не требующая больших вложений, но и стабильный доход и вкусный, биологически ценный продукт – мед.  Пчеловодством могут также заниматься и люди с ограниченными возможностями», – поделился он своим мнением.

          После обсуждения вопросов, кандидаты высказали пожелания и напутственные слова работникам агропромышленного комплекса.

          Ирина Высоких: «Прежде всего,желаю хорошего урожая, чтобы ваша продукция всегда пользовалась спросом и была конкурентоспособной.А власти города и республики создавали условия для наращивания объемов производства и помогали облегчить ваш труд».

          Николай Потапов: «Работа в сельском хозяйстве была и остается самой благодарной, востребованной  и жизнеутверждающей. Сила и  патриотизм, которые вы вкладываете в своей труд, являют любовь к нашей земле, к нашей столице и республике. Особенно у нас, на Севере, это является еще более почетным. Своим ответственным отношением к делу и трудолюбием, вы вносите неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса. Желаю всем здоровья и процветания».

          Айсен Николаев: «У наших тружеников сельского хозяйства всегда горячая пора. В этой особенной отрасли никогда не бывает отпусков и отдыха. Это очень тяжелая физическая работа и одновременно – самая важная и нужная. Сельское хозяйство –не только одна из главных отраслей экономики, но ихранитель наших традиций. Я счастлив, что за последние пять лет сельское хозяйство в городе Якутске состоялось, как отдельная отрасль народного хозяйства. Сегодня мы по многим показателям превзошли результаты советских времен, на которые всегда ориентировались, и выходим на серьезные цифры по обеспечению нашего города необходимой продукцией. Обеспечение качественной сельскохозяйственной продукцией население столицы – важнейшая нашазадача. Хочупожелать сельчанам больших успехов в их нелегком деле, не бояться и идти вперед. Апри поддержке города и республики у вас все получится».

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА.
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