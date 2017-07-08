Участники Игр Манчаары разыграли первые комплекты медалей

В селе Верхневилюйск 7 июля прошла торжественная церемония награждения победителей первого дня юбилейных Игр Манчаары. Медали получили лучшие в гиревом спорте, легкой атлетике, национальных прыжках «кылыы» и северном многоборье.

В первый день спартакиады было разыграно 36 комплектов медалей. Награждение прошло с участием вице-премьера Якутии Михаила Гуляева, председателя Конституционного суда РС(Я) Александра Ким-Кимэна, министра спорта Георгия Балакшина.

«Золото» по гиревому спорту среди женщин разделили между собой представительницы команд Якутска и Чурапчинского района. В легком весе чемпионками стали Лидия Елисеева (до 58 кг.) и Елена Гуляева (до 63 кг.) из Якутска, в тяжелом весе — Майя Брызгалова (до 68 кг.) и Наталья Борисова (свыше 68 кг.) из Чурапчинского района.

Среди юношей по гиревому спорту награды высшей пробы вручены Аяну Кривошапкину из Томпонского района и Алгысу Егорову из Намского. Среди мужчин в разных весовых категориях по данному виду больше всех медалей досталось спортсменам из Верхневилюйского улуса. «Золото» в весовой категории до 63 кг. завоевал хозяин игр Дмитрий Михалев.

По якутским прыжкам «кылыы» среди девушек победу одержала триумфатор первенства России по тройному прыжку Диана Адасько. Среди женщин не знала себе равных представительница сборной столицы региона Любовь Унарова.

Кроме того, был разыгран комплект медалей среди юношей по национальным прыжкам. Напомним, что среди мужчин победу одержал Иван Пестряков из Усть-Алданского улуса, показав результат в 46,16 м. Среди юношей лучшим стал начинающий прыгун Петр Филиппов из Мегино-Кангаласского улуcа с результатом более 44 метров.

В первый день «якутской Олимпиады» были разыграны комплекты медалей по северному многоборью и легкой атлетике.

Напомним, в Играх Манчаары принимают участие 1780 спортсменов из 37 команд республики по 11 видам спорта. Самые зрелищные состязания еще впереди.