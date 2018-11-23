Участники чемпионата мира по мас – рестлингу побывали в «Киэргэ»

22 ноября в здании ювелирной фирмы «Киэргэ» прошел этновечер, который посетили участники III Чемпионата по мас – рестлингу, среди которых были члены сборных из Индии, Латвии, Бразилии, Ирака и многих других стран.

На первом этаже гостей ждала заместитель директор фирмы Галина Николаевна ПАВЛОВА, где открылся новый магазин «Киэргэ» и объявила, что спортсмены являются первыми посетителями. Последним выставленные товары пришлись по вкусу и задавали множество вопросов консультантам.

Затем прошла экскурсия по производственному цеху под руководством владельца фирмы «Киэргэ» Александра ПАВЛОВА, которая вызвала большой интерес у посетителей, многие впервые увидели, как создаются ювелирные изделия.

Также спортсменам очень понравился выставочный зал с экспозициями якутской одежды Августины ФИЛИППОВОЙ.

На последнем этаже помещения, организаторы провели этновечер-презентацию якутской культуры. Мероприятие открыл своим выступлением ансамбль «Тэтим» под управлением Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ, виртуоз-хомусист Спиридон ШИШИГИН исполнил композицию на якутском варгане. Ведущей события выступила Анна ПОПОВА – Николь.

В ходе вечера, всех собравшихся ждал приятный и вкусный сюрприз от «Киэргэ»: мастер-класс по приготовлению строганины почетного члена жюри фестиваля «Зима начинается с Якутии» Василий СОРОКОУМОВ. Рыба абсолютно всем, хотя как мне признались сами гости, никогда в жизни они еще не пробовали данный деликатес якутской кухни.

Под занавес мероприятия, была проведена презентация коллекции «Волшебные камни удаганки» дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ – Ымыы.

Вечер завершился дружественным осуохаем под исполнение Ырыа Саарына.

Иностранные участники Чемпионата поделились с нами о своих впечатлениях: «Прошел прекрасный вечер! Нам очень понравилось мероприятие, особенно холодная рыба. Также с интересом просмотрели цех и магазин, обязательно оттуда купим на подарок ювелирные изделия. Станцевали со всеми якутский танец. Впрочем, все было круто!»