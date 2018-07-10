Участники «Битвы блогеров» разукрасят фасад НВК «Саха» и решат городские проблемы

В Якутске стартовал четвертый этап шоу-проекта «Битва блогеров». Участники получили очередные задания. На протяжении месяца им предстоит стать уличными художниками, риелторами и городскими ревизорами.
Новый объект уличного искусства появится на улице Орджоникидзе. Фасадная стена «Теледома», находящегося за памятникам героя СССР Николая Кондакова, будет разукрашена дизайнером и блогерами. Что там будет – пока неизвестно. По последним данным, эскиз находится на стадии разработки.
Участники проекта также станут ревизорами и будут решать самые насущные городские проблемы. В этом им помогут другие популярные пользователи социальных сетей.
Разумеется, будет и задание от компании «Трансстрой» — генерального спонсора проекта. Если на предыдущем этапе блогеры ознакомили своих подписчиков с жилыми объектами, то сейчас они уже приступили к продаже квартир.
Напомним, что проект завершится в День города, 8 сентября. Победитель будет определен путем народного голосования и получит однокомнатную квартиру в городе Якутске.
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