Участники «Битвы блогеров» разукрасят фасад НВК «Саха» и решат городские проблемы

В Якутске стартовал четвертый этап шоу-проекта «Битва блогеров». Участники получили очередные задания. На протяжении месяца им предстоит стать уличными художниками, риелторами и городскими ревизорами.

Новый объект уличного искусства появится на улице Орджоникидзе. Фасадная стена «Теледома», находящегося за памятникам героя СССР Николая Кондакова, будет разукрашена дизайнером и блогерами. Что там будет – пока неизвестно. По последним данным, эскиз находится на стадии разработки.

Участники проекта также станут ревизорами и будут решать самые насущные городские проблемы. В этом им помогут другие популярные пользователи социальных сетей.

Разумеется, будет и задание от компании «Трансстрой» — генерального спонсора проекта. Если на предыдущем этапе блогеры ознакомили своих подписчиков с жилыми объектами, то сейчас они уже приступили к продаже квартир.

Напомним, что проект завершится в День города, 8 сентября. Победитель будет определен путем народного голосования и получит однокомнатную квартиру в городе Якутске.

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