Участники АФО-2017 побывали на увлекательных экскурсиях в Якутске

В Якутске в рамках XVIII Азиатской физической олимпиады проходит культурно-познавательная программа.

В свободное от соревнований время для юных участников и руководителей делегаций были организованы познавательные экскурсии по г. Якутску. Сегодня ребята побывали на экскурсиях в Музее мамонта и Краеведческом музее им. Ярославского.

Также, ребята уже побывали в туристическом комплексе «Царство вечной мерзлоты», Усадьбе АТЛАСОВЫХ «Ус кут», этнографическом комплексе «Чочур-Муран» и историко-этнографическом комплексе «Старый город».

Завтра ребята посетят один из самых живописных мест Якутии — Табагинский мыс, и посетят зоопарк «Орто Дойду».

«Сегодня участники АФО с утра ездили по экскурсиям. Погода сегодня была отличная, и у всех замечательное настроение, а гостям олимпиады было безумно интересно наслаждаться удивительными красотами и достопримечательностями нашей прекрасной республики», — поделилась волонтер олимпиады Александра КОНСТАНТИНОВА.

Напомним, что завтра юным знатокам предстоит пройти теоретический тур Азиатской олимпиады.

Источник: Пресс-центр АФО-2017