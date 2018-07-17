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17 июля 2018, 22:55
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Участник Церемонии мундиаля Серго Сидоров: «Это был сон!»

Для многих якутян прошедший Чемпион мира по футболу стал знаковым не только футбольными матчами, но и тем, что на Церемонии закрытия, участвовал танцор из Якутска, воспитанник студии танца «Zavod» Сергей СИДОРОВ. И по прибытии к себе домой, свое первое эксклюзивное дал именно для ИА «Sakhalife».

Серго, поздравляю тебя с таким большим достижением! В моей памяти ты первый из саха, кто участвовал на таком значимом мероприятии с мировой звездой!

Махтал!

— Помнишь свои ощущения, как пригласили принять участие на закрытии мундиаля? 

— Это было на репетиции Международных Интеллектуальных Игр в Якутске, мне написала хореограф из Лос-Анджелеса и пригласила в Москву.

Я вначале не поверил, но проверили и убедились, что это именно она — Ника Клюм, которая работает со многими известными мировыми звездами. Забегая вперед, признаюсь, что работа с ней для меня было главнее, чем с Уилл Смитом. Она является моим давним кумиром как начал заниматься танцами.

Затем мы вышли на связь с Sony Musiс, они сказали, что оплатят билеты, все расходы.

Спросили, сколько лет, рост. Когда узнали, что мне 16 лет, начали сомневаться, но мы с руководителем студии «Zavod» Нюргуяной ЯКОВЛЕВОЙ переубедили их.

Когда меня пригласили, я вышел на балкон и закричал: «Позвалиии!». Собрался очень оперативно, практически за 3 часа, благодарен ребятам из  «Zavod», они меня во многом поддержали и проводили в аэропорт.

На самом деле, на личном кастинге просмотрели очень много танцоров, но почему – то никто не подошел. Меня совершенно случайно увидели в Инстаграме, так и пригласили на выступление практически без кастинга.

— Волновался ли перед рейсом? 

— Очень! Так как обычно ездили командой, а тут совершенно один.

— Как проходили репетиции? 

— Очень насыщенно. Сразу после приземления в Москву, поехал в студию, где начались репетиции. Работали 6 часов в день.

Ты танцевал на главной сцене. Кто были твоими партнерами?

— Одни из лучших танцоров мира. Одна была из Колумбии, но сейчас живет в Майами, некоторые финалисты шоу «Танцы на ТНТ». Я был самым молодым, всем было от 23 до 31 года. Все работали одной слаженной командой, общаемся до сих пор даже после выступления. Очень тесно подружились.

— Каков подход американцев к работе?

Они очень открытые, веселые. Даже если и сделаешь ошибку, не будут ругать. Мотивируют и поддерживают на должном уровне. С ними работать было одно удовольствие!

Как встретился с Уилл Смитом?

В тот день, когда мы должны были с ним отрепетировать, то сказали, что он не приедет, график очень плотный. Мы и тренировались без него, потом очень знакомый голос сказал на английском: «Привет, ребята!», я повернулся, а там стоял сам Уилл. Он подошел к нам, поздоровался за руку со всеми и сказал: «Всем спасибо что работаете со мной, мне очень приятно!»

Когда уже наступил момент выступать, волновался ли во время номера?

Не то слово! В наушниках мы слушали музыку песни, но они спадали. Поэтому прикрепили скотчем, но из одного уха у меня все равно выпал. Там кстати произошел курьезный случай – я в наушнике услышал, как один из солистов Ники Джейм, несмотря на мировую известность, очень волновался, пел тихо в микрофон, репетировал. Еще бы, ведь ту Церемонию смотрел весь мир!

 — Каковы твои чувства сейчас, когда все прошло?

Как будто это был сон, что все произошло не со мной. Благодарю своих руководителей Нюргуяну ЯКОВЛЕВУ, Андрея СТЕПАНОВА, воспитанников «Zavod», а также конечно же, своих отца и мать.

Проснулся ли ты знаменитым?

На самом деле нет, хотя мой телефон разрывался в те дни, на меня подписалось очень много человек, вот вам даю интервью. Это конечно приятно! Но это мое любимое занятие, надо и дальше развиваться, не останавливаться на достигнутом, ведь это мероприятие может пройти одноразово и все, надо ездить на мастер-классы, фестивали. Например, в начале августе мы студией летим в Америку на Международный фестиваль Хип-хоп интернэшнл!

Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – Сулусхан, фото из личного архива автора.
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