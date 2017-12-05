Участницу обороны Москвы поздравили с Днем воинской славы России

5 декабря Россия отмечает День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

В этот день заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев, руководитель Управления Центрального округа Михаил Гасанбалаев поздравили ветерана Великой Отечественной войны, единственную участницу обороны Москвы, проживающую в Якутске, Лилию Николаевну Коптелову. Гости вручили подарки и пожелали Лилии Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и всего самого наилучшего.

Лилия Коптелова родилась и выросла в Татарстане. В 1942 году в возрасте 17 лет ушла добровольцем в Советскую армию, попала в состав учебного батальона первого отдельного женского запасного стрелкового полка в городе Серпухов. Стала младшим сержантом, затем командиром отделения, через год была направлена в 232 отдельный запасный стрелковый полк, где была зачислена в учебный батальон помощником взвода пулеметчиков. Демобилизовалась в 1945 году.

Лилия Николаевна работала водителем троллейбуса в Москве и Магнитогорске. В Якутске проживает с 1992 года. Она – член Совета ветеранов Центрального округа города Якутска, куратор школы № 5. Сейчас ей 92 года, но, несмотря на солидный возраст, Лилия Николаевна находится в здравом уме, веселит окружающих и наслаждается жизнью.