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19 апреля 2017, 11:20
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Участки для многодетных: как построить город в чистом поле?

Федеральный Закон о предоставлении земельных участков (весьма ценных активов) многодетным семьям (№ 138-ФЗ) был подписан Д. Медведевым в июне 2011 года. Это стало новым витком в социальной политике государства. За это время в Якутске на получение своих законных участков подали заявление (по состоянию на 1 апреля2017 года) 7 335 семей. Из них получили и оформили права на свои земли свыше 3,5 тысяч семей.

Однако после удовлетворения первых заявлений стало ясно, что для большинства полученные участки не представляют какой-либо ценности без инфраструктуры – дорог, электричества, газа. На сегодняшний день подключиться к электрическим сетям имеют  возможность лишь около 1 200 семей – из мкр. Птицефабрика (полностью), и сел Табага и Хатассы (частично). Стоит острая необходимость обеспечить электроснабжением еще 2 350 земельных участков.  В том числе – в одном из самых больших микрорайонов многодетных – «Северный», что на 17 км. Намского тракта.

Потребность в финансировании для обеспечения инженерного и транспортного обустройства земельных участков, выданных многодетным, составляет порядка 1,4 млрд. рублей:

— Электроснабжение – 533 млн. рублей

— Газоснабжение – 300 млн. рублей.

— Строительство дорог – 584 млн. рублей.

Дайте удочку!

Собственно говоря, семьи могут построить свой город-сад собственными силами, однако для этого необходима мощная поддержка государства. Она заключается в стабильном финансировании развития объектов самой необходимой инфраструктуры – дорог и электричества. И тогда уже можно строить.

Для инфраструктурного обеспечения земельных участков, выделенных многодетным семьям, в соответствии с решением Якутской городской Думы от 21 декабря 2016 года в бюджете города на 2017, и плановые 2018-2019 годы были предусмотрены соответствующие средства. В 2017 году – на разработку проектно-сметной документации по объектам «Строительство подъездной дороги протяженностью 5,5 км к мкр. «Северный» – 3 млн.  рублей, «Строительство автомобильного моста в мкр. «Северный» – 2,5 млн. рублей, а также 30 млн. рублей на электроснабжение и почти 9 млн. рублей – на газификацию.

На 2018 и 2019 годы предусмотрено по 30 миллионов на электроснабжение, по 4 миллиона рублей на разработку ПСД по газификации земельных участков многодетных, а также на саму газификацию 10 млн. рублей в 2019 году.

Сергей Игнатенко, первый заместитель главы г.Якутска по развитию территорий:

– Мы регулярно встречаемся с горожанами, получившими земельные участки, выслушиваем их просьбы, пожелания. Стараемся решить проблемы в максимально сжатые сроки. Другое дело, что «сжатые сроки» в вопросах капитального строительства тех же дорог или инженерных сетей – это не дни и недели, а месяцы и, возможно, годы. Так, например, в прошлом году на встрече с представителями микрорайона «Северный» ко мне обращались жители с просьбой построить мост. Это реальная проблема. Чтобы ее решить, у нас в этом году заложены средства в бюджете на разработку проектно-сметной документации по строительству моста – 2,5 млн. рублей. Также заложены деньги на проектно-сметную документацию по возведению автодороги – 3 млн. рублей. По готовности этих документов мы будем иметь полное представление об объемах расходов на эти объекты. Примерная стоимость строительства дороги протяженностью в 5,5 км составляет 110 млн. рублей, и стоимость строительства моста длиной 96 метров потянет еще почти на 69 млн. рублей. Эти объекты учтены в утвержденном плане развития улично-дорожной сети города Якутска на 2018 год. К примеру, исполняя трехгодичный план по ремонту и реконструкции дорожной сети по указу главы, мы решаем эти вопросы в рамках софинансирования с республиканским бюджетом, и в частности, с дорожным фондом. Сегодня, по действующим соглашениям, пропорции софинансирования составляют 70% со стороны республики и 30% за счет городского бюджета. В ближайшее время у нас в планах совещание с республиканским Минтрансом, где мы сверим наши потребности и возможности в реконструкции дорог до 2022 года. Когда выйдем на окончательное соглашение, уже можно будет точно говорить, что вот в 2018 году тут будет мост, а тут будет дорога.

– А что с электричеством? За чей счет планируется обеспечить строительство электросетей?

– Нам необходимо обеспечить электроснабжением 2 350 земельных участков, в том числе 1 310 участков – в мкр. «Северный». Общая стоимость этих работ оценивается в 533 млн. рублей. Понятно, что такой объем финансирования город самостоятельно не «потянет», несмотря на поручения Правительства РФ и Указ главы республики, требующие за три года решить проблему. Поэтому в муниципальной программе по годам финансирование распределено между двумя бюджетами: 80% – республика, 20% – город. В этом году мы заложили в бюджет соответствующее финансирование, с расчетом на получение из республиканского бюджета 260 млн. рублей. Вот только выделяют нам 27 миллионов, а это почти в 10 раз меньше. Но эти средства будут направлены на электроснабжение в первую очередь. С энергетиками заключен контракт почти на 70 млн. рублей. Этих средств хватит на технологическое присоединение к электрическим сетям 340 участков в мкр. «Северный» до 2018 года. По данному договору мы уже перечислили аванс в размере 20 миллионов. В общей сложности на электроснабжение всех 1 310 участков в мкр. «Северный» необходимо более 175 млн. рублей. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительных средств, чтобы решить хотя бы вопрос с электрификацией этой территории. В части софинансирования мы свои расходы предусмотрели, и если будут выделены деньги из республиканского бюджета, то с задачей справимся. Правда, там еще есть проблема, связанная не только с подводящими линиями, но и с подстанциями, которые энергетики делают в рамках своей программы. То есть, подстанция, через которую должно идти энергоснабжение, сегодня закрыта для подключения, она должна быть реконструирована. К 2018 году энергетики должны это обеспечить. Получается, что, в любом случае, электроснабжение в мкр. «Северный» появится не ранее 2018 года.

На газификацию этого микрорайона необходимо порядка 102 млн. рублей. Пока источник финансирования этих работ не определен. Средств бюджета городского округа недостаточно. В прошлом году от заявленных нами средств Минстрой республики выделил только треть, а в этом году пока сумма гораздо меньше. Вообще, с точки зрения выделения средств на решение этой задачи, получается не очень пропорционально. Все-таки в г. Якутске проживает треть населения республики, и было бы логично в такой пропорции выделять ресурсы.

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело…

Чтобы полноценно жить на своих участках так далеко от города, да еще и с маленькими детьми, одной инженерной инфраструктуры явно недостаточно. Нужно иметь в непосредственной близости и детский сад, и поликлинику, и школу тоже бы неплохо. С одной стороны, в чистом поле, где сегодня нет даже дороги и электричества, мечтать о школе, мягко говоря, странно. Но, как оказалось, у администрации Якутска и такие планы есть.

Сергей Игнатенко:

– Все города когда-то начинали строить в чистом поле. Главное – иметь соответствующее желание и четкий план. У администрации города он есть. Нами разработан и утвержден проект планировки территории (от 19 мая 2016 года) одного из крупнейших будущих микрорайонов – «Северный». Согласно этому проекту, помимо инженерного обеспечения планируется построить в дальнейшем и объекты социальной инфраструктуры. В частности, 3 школы, две из которых на тысячу мест, 4 детских сада по 300 мест и один на 150, дом детского творчества на 250 учащихся, дом культуры, банно-прачечный комбинат, поликлиника на 170 посещений в смену, 5 котельных, пожарное депо. По расчету показателей жилищного строительства, численность населения к 2032 году составит свыше 8,5 тысяч человек. Но, как я уже сказал, реализовать этот план очень быстро не получится – надо быть реалистами. Главное, что работа в этом направлении ведется.

 

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Источник: Олеся Войтович, Эхо столицы.
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