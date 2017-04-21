Участились случаи мошенничества от имени судприставов Якутии

В сети интернет участились случаи мошенничества от лица представителей Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Саха (Якутия).

Схема мошенничества проста, мошенники создают «липовый» аккаунт в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений от лица бывших и действующих сотрудников Управления о продаже арестованного имущества по низким ценам. Для убедительности выкладывают фотографии из жизни третьих лиц. Мошенники предлагают гражданам оплатить только почтовый перевод, перечислив им деньги на карту, как правило это небольшие суммы от 600 до 900 рублей, а основную сумму за товар оплатить курьеру на месте при получении и осмотре заказанного товара. При переводе денежных средств за доставку мошенники перестают выходить на связь.

В связи с этим просим жителей быть бдительными. Реализацией арестованного имущества занимается только территориальное Управление Росимущества

в Республике Саха (Якутия).

Федеральная служба судебных приставов не занимается реализацией арестованного имущества.

Если Вы все же стали жертвой преступника или увидели подобное объявление, немедленно сообщите в полицию.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)