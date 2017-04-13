Участие якутян в работе Московского международного салона образования

С 12 по 15 апреля проходит крупнейшее мероприятие российской сферы образования – Московский международный салон образования. Это открытый форум и одна из самых масштабных выставок инновационных проектов и новых образовательных технологий. В мероприятии принимают участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств и, конечно, педагоги и родители.

«Новая экосистема образования» – так звучит главная тема салона в этом году. На 25 тысячах квадратных метров разместились стенды 400 участников, в рамках деловой программы состоится более одной тысячи мероприятий. Ожидается, что экспозицию посетят около 50 тысяч гостей.

От Якутии в работе салона принимают участие к.п.н., директор Мария ПЕТРОВА и старший методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» (ранее Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения) Екатерина ЯКОВЛЕВА.

На круглом столе «Неформальное образование: интеграция в образовательную экосистему и государственное регулирование», модератором которого выступал к.психол.н., директор центра социально-экономического развития школы Института развития образования Высшей школы экономики С. КОСАРЕЦКИЙ, Мария Петровна выступила в качестве одного из спикеров. Ее выступление на тему «Неформальное образование в открытии новых горизонтов образования» вызвало интерес участников из разных регионов страны. Руководитель республиканского учреждения рассказала об опыте по обеспечению доступности дополнительного образования для детей через внедрение новых финансово-экономических механизмов дополнительного образования и других инновационных проектов, отметила роль неформального образования в малых городах и поселениях в обеспечении качества жизни населения, возможностей развития личностных и профессиональных компетенций.

Также выступили С. Янкевич, директор Центра, НИУ ВШЭ, А. Бухало, руководитель программы, ЦМИТ, Т. Асмолов, руководитель сети Polycent, Д. Жадаев, начальник управления Министерства образования Пермского края, А. Костин, основатель Inlearno, А. Давлетшин, Экспериментория. Участники круглого стола отметили необходимость признания неформального образования на законодательном, нормативном уровне как актуальной и современной формы образования, позволяющей оперативно реагировать на быстро изменяющиеся запросы общества и рынка труда.

В эти дни якутские педагоги примут активное участие в обсуждении инициативы «Новая модель системы дополнительного образования».