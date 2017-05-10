Участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» дает стимул для развития

Члены сборной Якутии, представляющие республику в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая, отметили, что участие в таком престижном мероприятии дает стимул для дальнейшего развития как профессионала.

«Участие в финале – это огромный опыт, развитие способностей, раскрытие потенциала, расширение кругозора, стимул и мотивация для дальнейшего развития. Кроме того, на чемпионате хороших специалистов сразу замечают работодатели и могут предложить работу», — сказала студентка третьего курса Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева Лена ЕФИМОВА, выступающая в компетенции «Преподавание в младших классах».



«На данный момент я готова на 70-75%, осталось как следует подготовиться к заданиям по фрагменту урока и внеурочному заданию с элементами робототехника. Благодаря таким конкурсам узнаешь очень многое для себя, что можно потом использовать в практике. Я после окончания колледжа собираюсь поступать в Педагогический институт и продолжить свое образование. Я из Белой Горы Абыйского района и будучи в 11 классе уже для себя решила, что моя будущая профессия будет связана со сферой образования», — призналась Лена.



Другая студентка Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, второкурсница Регина СУХОРОСЛОВА из Хангаласского района собирается сразу после завершения обучения в колледже идти работать в муниципальный детский садик. «Я очень люблю работать с маленькими детьми и еще в 9 классе определилась со своей будущей профессией, поэтому целенаправленно выбрала «Дошкольное образование». Как только закончу обучение в колледже пойду работать в муниципальный детский сад, я хочу дать что-то новое детям, вложить в них все лучшее. В этом плане участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» дает огромный опыт, возможность творчески себя проявить, развивает нестандартное мышление, можно перенять другие практики. Я чувствую огромную поддержку со стороны свои преподавателей и очень им за это благодарна», — подчеркнула Регина.

Якутию на Национальном чемпионате представят 20 ребят – победителей регионального этапа, который проходил в Якутске в марте. На данный момент они все усиленно готовятся в завершающему этапу соревнований. У них есть шанс попасть в национальную сборную и представлять страну на международном уровне.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

Источник: Пресс-служба Минобрнауки.