Участие в дебатах – обязательное требование регламента

28 мая в Якутске состоится единый день предварительного голосования, организованный Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», победитель которого станет кандидатом на выборы главы столицы.

В соответствии с регламентом партийной процедуры обязательным требованием для всех зарегистрированных кандидатов предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является участие в дебатах. Каждый участник должен лично принять участие минимум в двух дискуссионных площадках, а нарушение этой нормы влечет за собой отмену регистрации участника.

На сегодняшний день в Якутске прошли 4 из 6 запланированных дебатов. Из 7 участников предварительного голосования, 5 человек участвовали уже в двух и более дискуссионных площадках, на которых обсуждаются самые острые вопросы жизни республики и нашей столицы.

Действующий глава столицы, на сегодняшний день является лидером по количеству участия в дебатах. Айсен Сергеевич не пропустил ни одни дебаты, в трех дебатах принял участие молодогвардеец Святослав Софронеев. Ирина Высоких, Андрей Хорошев и Николай Потапов имеют в своем арсенале по два участия в дебатах. В эти выходные опробовали свои силы в дебатах Татьяна Тымырова и Григорий Зорин.

Напомним, что дебаты в рамках предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят каждые выходные – с 8 апреля до 21 мая, а ближайшие дискуссионные площадки в Якутске пройдут 20 и 21 мая на базе республиканского пресс-центра.

Получить полную информацию о месте и времени проведения дискуссионных площадок, об их участниках можно ознакомиться на сайте предварительного голосования – pg.er.ru.