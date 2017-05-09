Учащиеся школы для неслышащих подарили ветеранам Великой Отечественной войны клип

В Республиканской школе для неслышащих обучающихся патриотическое воспитание – считается одним из приоритетных направлений работы по воспитанию будущих граждан. То, что работа носит системный характер свидетельствуют результаты, к числу которых можно отнести то, что в школе очень успешно работает студия DeaFilm.

В студии дети увлекаются созданием короткометражных фильмов. К слову, их работы получают высокую оценку на различных конкурсах, в том числе на федеральном уровне. В канун Дня Великой Победы клип, «Дети войны», созданный силами учащихся был продемонстрирован на каналах ВГТРК-Саха и Саха 24.

Сюжет клипа о том, каким тяжелым было детство у детей, переживших годы Великой Отечественной войны. Учащиеся школы, передающие образ детей войны в музыкальном клипе, их эмоциональное и выразительное выступление на языке жестов свидетельствуют о их глубоком проникновении в события военных лет, сопереживании тех страданий, которые выпали на долю их ровесников страшной войной XX столетия.

Свой клип учащиеся школы подарили всем ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и молодому поколению, чтобы помнили, какой ценой завоеван мир на земле!

Видеоклип: «Дети войны»

https://www.youtube.com/watch?v=9iWVl1M08Uo