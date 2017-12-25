Учащиеся кадетского 5 «б» дали присягу

22 декабря в Хатасской средней школе состоялась торжественная линейка, посвященная принятию присяги учащихся 5″б» кадетского класса МЧС.
Присягу принял заместитель начальника по службе ГБУ РС(Я) Бондарь Геннадий Александрович. После напутственных слов гостей и директора школы Николая Владимировича Слепцова кадетам вручили формы пожарного Республики Саха (Якутия).
Hачальник профилактического отдела ГБУ РС(Я) Протопопов Григорий Семенович пожелал школьникам достойно нести звание кадета.
К этому торжественному дню юные кадеты готовились в течение трех месяцев под руководством военного воспитателя, сержанта Петра Андреевича Никифорова. Гости отметили военную выправку кадетов и хорошую строевую подготовку.
После официальной части пожарные провели командные игры.
Учащиеся 5б кадетского класса дали обещание быть достойными гражданами своей страны.
Завершился этот праздничный день общим фотографированием и чаепитием.comments powered by HyperComments