Учащиеся кадетского 5 «б» дали присягу

22 декабря в Хатасской средней школе состоялась торжественная линейка, посвященная принятию присяги учащихся 5″б» кадетского класса МЧС. Присягу принял заместитель начальника по службе ГБУ РС(Я) Бондарь Геннадий Александрович. После напутственных слов гостей и директора школы Николая Владимировича Слепцова кадетам вручили формы пожарного Республики Саха (Якутия). Hачальник профилактического отдела ГБУ РС(Я) Протопопов Григорий Семенович пожелал школьникам достойно нести звание кадета. К этому торжественному дню юные кадеты готовились в течение трех месяцев под руководством военного воспитателя, сержанта Петра Андреевича Никифорова. Гости отметили военную выправку кадетов и хорошую строевую подготовку. После официальной части пожарные провели командные игры. Учащиеся 5б кадетского класса дали обещание быть достойными гражданами своей страны. Завершился этот праздничный день общим фотографированием и чаепитием. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-центр Хатасской СОШ.

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