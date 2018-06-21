Учащиеся Аэрокосмической школы представили свои проекты для устойчивого развития городов

Сегодня в рамках III Международной конференции «Города и Люди» состоялось открытие проектной площадки «Цифровая Земля: школьные проекты для устойчивого развития городов». На площадке представлены работы учащихся аэрокосмической школы – совместного проекта Управления образования Окружной администрации города Якутска и ООО «РИСКСАТ» г. Москва.

«Ежегодно в проекте принимают участие около 70 учащихся аэрокосмической школы. Каждый раз секции на этой площадке меняются, но неизменной остается секция «Дистанционного зондирования», и дети, представившие свои работы по этой теме, продолжают работать над своими проектами в течение года, участвуют в различных конференциях, конкурсах. Благодаря этой программе дети со школьных лет вовлекаются в решение экономически и социальных проблем города», — рассказала заместитель начальника Управления образования Окружной администрация города Якутска Тамара Попова.

Учащиеся школы №2 города Якутска Фёдор Горохов и Тимур Захаров представили свой проект – оборудование для автополива растений, который измеряет влажность почвы.

«Мы работали над нашим проектом полторы недели. Это датчик уровня влажности почвы и автоматический полив на Arduino. Датчик влажности позволяет в любой момент времени определить степень влажности земли в цветочном горшке, куда он ставится. Подобное оборудование будет очень удобно использовать на даче. Главное обеспечить оборудование электричеством и большим количеством воды».

Отметим, что инициатором создания молодежной секции Международной конференции «Города и Люди» был врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Третий год мы совместно с Управлением образования города Якутска проводим городскую школу космического образования «Арктика и люди», где обучаются дети из самых крупных образовательных учреждений города. Учеба в этой школе дает хорошую базу знаний по физике, математике, информационным технологиям и другим предметам. Сейчас в школе представлены семь секций. В этом году мы практически реализуем заказ администрации города, которая представила темы для работ, исходя из наиболее важных тем по благоустройству города», — отметила заместитель генерального директора ООО «РИСКСАТ», координатор образовательных проектов Международной ассоциация космической деятельности Ольга Мороз.

На проектной площадке «Цифровая Земля: школьные проекты для устойчивого развития городов» участники обсудили представленные учащимися проекты: «Городские каналы: история и современное состояние», «Исследование озера «Теплое» города Якутска», «Изучение акватория водозабора г. Якутска», «Зеленый массив на территории г. Якутска», «Изменение русла реки Лены», «Интерактивная карта памятников города Якутска», «Обустройство детскими площадками города г. Якутска».

Эксперты и гости круглого стола рассмотрев и приняв участие в диспутах по темам представленных школьных проектов, предложили варианты расширения содержания проектных работ, дали ориентиры и задания по темам для улучшения качества жизни горожан и развития города Якутска. Школьные проекты могут стать основой для принятия управленческих решений и быть применены в усилении общественного контроля в территориальном развитии города Якутска