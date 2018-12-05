Уборка мусора ударит по карману жителей Якутии

Члены объединенного общественного совета Госкомцен и МинЖКХ проголосовали за взимание платы за услугу по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) с человека, а не из общей площади жилого помещения, передает телеканал «Якутия 24».

С 1 января 2019 года начнет действовать новый закон в сфере обращения с твердым бытовым мусором, что приведет к удорожанию платы за эту услугу. Введение новой коммунальной услуги повлечет изменение порядка расчета размера платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. В настоящее время плата за данную услугу определяется в расчете на 1 кв. метр общей жилплощади, а с 1 января за эту коммунальную услугу тариф будет взиматься в рублях с человека, то есть с прописанных на этой жилплощади людей.

Сейчас население оплачивает только вывоз и захоронение мусора. С 1 января появятся новые затраты в тарифах на экологический сбор, инвестпрограмма, затраты на регионального оператора, сбытовые расходы.

Тариф будет складочный из всех затрат и будет утверждаться для региональных операторов в каждой зоне. В Якутии определены пять зон и пять региональных операторов: центральная (Якутск, Жатай, Горный, Намский, Хангаласский районы); центрально-восточная (Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Томпонский, Оймяконский, Таттинский районы); южная (Алданский и Нерюнгринский районы); западная (Мирнинский, Ленский, Олекминский, Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский районы); арктическая (Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Верхоянский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхнеколымский, Анабарский, Оленекский, Момский, Жиганский районы).

На данный момент в четырех зонах уже определены региональные операторы. Осталась арктическая зона, где еще не выбран оператор.

Так, в центральной зоне оператором выбран ООО «Якутскэкосети», в центрально-восточной зоне — ООО «Экологические системы Якутии», в западной — ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», южная зона — МУП «Переработчик».

На данный момент тарифы варьируются от 2,55 до 10,75 руб/кв. метр. С 1 января тариф с человека в Якутске составит 131,26 рублей, с ростом в 2,2 раза. По республике средний тариф составит 146,26 рублей/человек.

Так, в южной зоне средний тариф составит 115 рублей/человек, а в арктической — 159,64 руб/человек.

При этом, если смотреть в разрезе регионов, то Якутия по тарифам находится в середине рейтинга. В лидерах Чукотка, Ставропольский край, Москва и Камчатка.

Фото: fedpress.ru