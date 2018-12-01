Убийство родственника депутата в Якутии — новые подробности

Мужчина ужинал в кругу семьи, когда неизвестные выстрелили в него.

Преступников было несколько. Убитый имел криминальное прошлое, сообщается в соцсетях. Он — близкий родственник одного из депутатов Госсобрания Якутии (Ил Тумэн).

По словам жителей Амги, погибший мужчина с друзьями держали в страхе село. «Он — беспредельщик полный, полсела… (держал в страхе) со своей бандой. Недавно освободился из колонии. Плохо, что при семье отстрелили голову», — рассказали люди.

СК РФ по Якутии не комментирует ситуацию. В администрации Амгинского улуса также отказываются предоставить информацию.

Известно, что ведется розыск преступников.