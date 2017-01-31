Убийство кредитора

В Мирнинском районе в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении родственника обратились местные жители, они сообщили, что пропавший не выходит на связь с 21 декабря 2016 года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность мужчины, причастного к исчезновению разыскиваемого.

Мужчину задержали, и в ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления и указал место сокрытия трупа.

27 января 2017 года в ходе осмотра места происшествия в лесном массиве возле автодороги «Анабар» тело пропавшего мужчины обнаружили с повреждениями в области головы, со следами объедания животными.

На данном этапе предварительного следствия установлено, что 20 декабря 2016 года по пути следования на легковом автомобиле из города Мирный в поселок Чернышевский между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора. Причиной стало требование потерпевшего о возврате крупного денежного долга.

По данным следствия, словесной перепалкой конфликт не ограничился. На парковке по пути следования ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов палкой по голове потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте, а подозреваемый, убедившись в смерти кредитора, погрузил его тело в багажник автомобиля и вывез в лесной массив, спрятав в месте последующего обнаружения.

Следствие установило, что подозреваемый совершил хищение банковских карт и сотовых телефонов, принадлежащих потерпевшему. Через третьих лиц, по оперативным данным, мужчина снял со счетов потерпевшего денежные средства на сумму около 330 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Изучение личности подозреваемого показало, что он ранее не судим, но неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений и более 30 раз привлекался к административной ответственности. Характеристики свидетелей для подозреваемого также далеко не лестны – безответственный, любящий «легкие» деньги.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, характеризующими личность подозреваемого данными следователем внесено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 30 января 2017 года данное ходатайство удовлетворено – мужчина арестован на время проведения следственных действий.

Следствием по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Расследование продолжается.