Убийца-рецидивист и расчленитель получил по заслугам

Расчленивший труп убийца отправился в колонию особого режима на 13 лет.

Уроженец села Чурапча, в 2014 году осужденный за убийство, вышел из мест лишения свободы в марте 2017 года. Не прошло и года, как преступник вновь лишил человека жизни. Поводом стала ссора из-за неправильно вставленной в телефон сим-карты.

В ночь с 23 на 24 февраля прошлого года в одной из квартир дома по улице Маяковского города Якутска два приятеля распивали спиртное. Между мужчинами по незначительному поводу вспыхнула ссора, а затем началась драка. Один из собутыльников схватился за нож. Второй пытался спастись и даже успел выбежать в подъезд. Но злоумышленник догнал беглеца и пырнул его ножом в область сердца. Вскоре потерпевший скончался прямо на месте происшествия.

Убийца на этом не остановился. Он перенес труп на балкон, и, как указано в материалах дела, «отделил верхние и нижние конечности». Части тела убитого мужчина вывез и выбросил в разные места Якутска.

Родственники пропавшего мужчины забили тревогу. Труп был обнаружен в середине марта, в тот же день обвиняемого взяли под стражу. Суд приговорил рецидивиста к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Верховный суд решил, что для удовлетворения апелляционной жалобы оснований нет, приговор оставлен без изменения, следует из материалов дела, предоставленных пресс-службой суда. В пользу матери убитого и его брата взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба.

Марина Николаева