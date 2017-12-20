Бомбоубежище ЯГРЭС признано республиканским МЧС лучшим защитным сооружением

Лучшим защитным сооружением первой группы признано убежище Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (Группы «РусГидро») по итогам смотра-конкурса на лучшее содержание объектов гражданской обороны на территории Республики Саха (Якутия).

Кубок и грамоту инженеру по ГО и ЧС Якутской ГРЭС Александру Дынину вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Павел Гарин. Награждение победителей смотра-конкурса состоялось на днях в Якутске на Пленарном заседании по подведению итогов деятельности Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

«На Якутской ГРЭС, которая является важным объектом жизнеобеспечения региона, ведется планомерная деятельность по поддержанию готовности защитного сооружения, предназначенного для укрытия персонала в случае чрезвычайной ситуации. В текущем году произведен большой объем работы по обновлению базы: произведена замена оборудования пункта управления, установлены новые аккумуляторы резервной системы освещения, проведен ремонт кровли и косметический ремонт помещений. В планах на будущий год — дальнейшая работа по обновлению основных фондов и оборудования для размещения укрываемых», — отметил директор станции Руслан Исхаков.

Убежище введено в эксплуатацию в 1983 году, относится к объектам первой группы – вместимостью до 150 человек. В мирное время используется в качестве учебного класса гражданской обороны. Инженерами по ГОиЧС ведется совместная работа с Управлением гражданской защиты ГУ МЧС РФ по РС(Я). Регулярно проводятся профилактические, учебно-тренировочные мероприятия, призванные обеспечить готовность персонала энергетики к реагированию в различных ситуациях.

Осенью в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне с внеплановой проверкой защитного сооружения с приведением его в полную боевую готовность для укрывания рабочей смены станцию посетил заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Павел Барышев.

По итогам смотра-конкурса третье место в группе присуждено защитному сооружению Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго». Второе место – у Нерюнгринского филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком».