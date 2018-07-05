Убедитесь, что вы здоровы – пройдите бесплатную диспансеризацию

Диспансеризация, которая проводится с 2013 года, входит в программу обязательного медицинского страхования и является бесплатной для россиян.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики Саха (Якутия) напоминает, что раз в три года каждый человек может бесплатно пройти диспансеризацию – комплексное медицинское обследование по полису ОМС.Диспансеризация проводится с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и своевременного начала лечения.

Диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане, рожденные в следующих годах:

1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

С 1 января 2018 года изменена периодичность проведения профилактических осмотров для отдельных возрастных групп граждан.С целью раннего выявления онкологических заболеваний: рака прямой кишки и рака груди у женщин добавляются возрастные категории граждан, которые могут пройти следующие виды обследований один раз в два года:

1.Маммография для женщин в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 летдля исключения опухоли в груди;

2.Анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом всем гражданам от 49 до 73 летдля профилактики рака кишечника.

Проведение маммографии и анализа кала на скрытую кровь иммунохимическим методом позволит выявить рак на самых начальных стадиях, что является залогом успешного лечения. Для прохождения диспансеризации необходимо подойти в медицинскую организацию по месту жительства (прикрепления), к своему участковому терапевту (фельдшеру) или в кабинет (отделение) медицинской профилактики. Если возникнут какие-либо вопросы, можно обратиться к своему страховому представителю вашей страховой медицинской организации или позвонить по телефону горячей линии 8 800 100 14 03 – это единый многоканальный телефон Контакт центра здравоохранения Республики Саха (Якутия), бесплатный для населения.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) призывает жителей республики позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС.