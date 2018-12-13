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Происшествия
13 декабря 2018, 11:21
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У жителя Якутии собутыльник украл золотые часы

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратился житель г. Мирного и сообщил о том, что у него похитили золотые наручные часы стоимостью 120 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 38 –летний знакомый потерпевшего.

По данным следствия, незадолго до происшествия мужчины коротали вечер за совместным распитием спиртных напитков на даче потерпевшего. В ходе застолья хозяин, не рассчитав количество выпитого, уснул. Решив воспользоваться этим, подозреваемый похитил лежащие на диване  золотые наручные часы заявителя и скрылся. Похищенное сдал в ломбард, выручив 35 000 рублей. Деньги потратил на продукты питания и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району.
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