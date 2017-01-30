У жителей микрорайонов 202 и 203 г.Якутск изъято 18 единиц оружия 

28 января сотрудниками Росгвардии по Республике Саха (Якутия) проведен рейд по проверке владельцев гражданского огнестрельного оружия, проживающих на административной территории г.Якутск, а именно микрорайонов 202 и 203. Сотрудники Росгвардии посетили 480 адресов проживания владельцев гражданского оружия, более половины хозяев находились дома и у них были проведены проверки. В результате рейда выявлено 1 нарушение правил хранения оружия, в 3 случаях владельцами допущено нарушение сроков продления, перерегистрации разрешительного документа. Всего изъято – 18 единиц оружия, из них 2 — с нарезным стволом, 8 гладкоствольного, 4 — травматического огнестрельного оружия, 4 оружия самообороны. 1 единица газового оружия добровольно сдана владельцем на утилизацию.

Также во время проведения мероприятия сотрудниками Росгвардии доведена до жителей Якутска информация о соблюдении требований законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и информация о преимуществах подключения под охрану квартир или домов к пульту централизованной охраны УВО. Остается востребованной у населения услуга по сохранности личного огнестрельного оружия, которое хранится в специально оборудованных под эти цели оружейных комнатах в отдельных ячейках в ОВО города Якутска.