У якутянки украли велосипед

На днях в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже ее велосипеда. Выяснилось, что хозяйка оставила двухколесный транспорт в подъезде жилого дома, без удерживающего устройства, что способствовало злоумышленникам беспрепятственно похитить имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность похитителя. Им оказался 22-летний мужчина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».