У Якутска начался подъем уровня воды

На территории 202 и 203 микрорайонов начался подъем уровня воды.

Последние данные Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 19 июля:

«На реке Лена у села Табага уровень воды составил 756 сантиметров, что выше отметки выхода воды на пойму на 6 сантиметров, наблюдается подтопление пониженных участков сенокосных угодий. 21 июля сформируется максимум паводка и дополнительный подъем составит 0,6-0,8 метров. У Якутска в ближайшие сутки, 20 июля, уровень воды повысится до отметки 500-510 сантиметров, что выше отметки выхода воды на пойму на 10 сантиметров».