У вас есть ЭЦП, а вы при этом несете расходы на услуги нотариуса?

Собираетесь внести изменения в сведения о юридическом лице? И уже готов соответствующий пакет документов на подачу в регистрирующий орган (ЕРЦ). Осталось заверить подпись руководителя. Не спешите идти к нотариусу! Наверняка ваша организация направляет бухгалтерскую отчетность в налоговый орган электронным способом, значит, у организации есть электронно-цифровая подпись. Что это дает?

Во-первых: удобство. Существует удобный сервис на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) для подачи электронных документов на государственную регистрацию? Название сервиса: «Подача электронных документов на государственную регистрацию». Документы для государственной регистрации направляются в отсканированном виде, заявление (уведомление, сообщение) можно подготовить с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения, которое также размещено на сайте ФНС России.

Во-вторых: экономия средств и времени. Обращаем ваше внимание на то, что заверение подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке, а также обязательного оформления нотариальной доверенности, чтобы сдать документы на государственную регистрацию через представителя, теперь с данным сервисом не нужно.

В-третьих: минимизация возможных ошибок, допущенных заявителем при заполнении заявлений. Также есть удобный способ отслеживания и получения документов, подтверждающих факт внесения сведений в реестр.

Экономьте своё время и деньги!