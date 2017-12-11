У судебных приставов новогодняя акция «В Новый год – без долгов!»

В преддверии Нового года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит традиционную акцию «В Новый год — без долгов!».
Весь декабрь граждане смогут решить свои долговые проблемы, а также получить правовые консультации по субботам и в будни в обеденное время.
Прием оплаты по задолженностям производится в городских отделах судебных приставов по следующему расписанию:
|Отдел
|Адрес
|Прием в обеденное время
|Время приема в субботу
|ЯГО
|Каландаришвили, 7
Каб. №40, 42
|12.30-14.00
12.00-13.00(четверг)
|10:00 – 13:00
|ЯМО по ИОВИП
|Каландаришвили, 7 каб. 26
|13:00 – 14:00
|10:00 – 13:00
|ОСП по ИПН и ВАШ по г. Якутску
(налоги, адм. штрафы, госпошлины)
|Каландаришвили, 7 каб. 21, 23
|12.00-14.00
|09.00-14.00
14.00-18.00
Встретим Новый 2018 год с чистой совестью, с хорошим настроением и без долгов!comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия), http://r14.fssprus.ru/news/document25447848/