У судебных приставов новогодняя акция «В Новый год – без долгов!»

В преддверии Нового года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит традиционную акцию «В Новый год — без долгов!».

Весь декабрь граждане смогут решить свои долговые проблемы, а также получить правовые консультации по субботам и в будни в обеденное время.

Прием оплаты по задолженностям производится в городских отделах судебных приставов по следующему расписанию:

Отдел Адрес Прием в обеденное время Время приема в субботу ЯГО Каландаришвили, 7 Каб. №40, 42 12.30-14.00 12.00-13.00(четверг) 10:00 – 13:00 ЯМО по ИОВИП Каландаришвили, 7 каб. 26 13:00 – 14:00 10:00 – 13:00 ОСП по ИПН и ВАШ по г. Якутску (налоги, адм. штрафы, госпошлины) Каландаришвили, 7 каб. 21, 23 12.00-14.00 09.00-14.00 14.00-18.00

Встретим Новый 2018 год с чистой совестью, с хорошим настроением и без долгов!