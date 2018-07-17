У Столичного рынка произошло множественное ДТП

В Якутске у Столичного рынка произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. «Чудом толпу не задавили», — говорят очевидцы происшествия. Источник: http://news.ykt.ru/article/75012?day.theme

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