У Столичного рынка произошло множественное ДТП

В Якутске у Столичного рынка произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
«Чудом толпу не задавили», — говорят очевидцы происшествия.
|Курс ЦБ
|
|
В Якутске у Столичного рынка произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
«Чудом толпу не задавили», — говорят очевидцы происшествия.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.