У спящей консьержки украли сумку с деньгами

В дежурную часть полиции г. Якутска обратилась женщина с заявлением о краже. Она пояснила, что работает консьержем в многоквартирном доме. Во время рабочей смены неизвестный похитил её сумку, в которой находились 6800 рублей и документы.

Вскоре сотрудниками полиции был установлен подозреваемый – ранее судимый 35-летний уроженец Амгинского района.

По словам подозреваемого, в то время ему было негде жить, потому что после развода бывшая жена попросила освободить квартиру. Поэтому мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках места для ночлега зашел в первый попавшийся подъезд, поднялся на верхний этаж и заснул там. Поздней ночью жильцы дома разбудили его и попросили уйти. Спустившись вниз, подозреваемый заметил, что консьерж подъезда спит. Воспользовавшись этим, он похитил сумку женщины и покинул дом. Позже мужчина избавился от сумки и документов, а на похищенные деньги купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.