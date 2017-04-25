У сотрудника Национальной гимназии выявлен туберкулез

80% учащихся и сотрудников Якутской государственной национальной гимназии прошли проверку на заражение палочкой Коха. После выявления открытой формы туберкулеза у работника учреждения все противоэпидемические мероприятия были проведены в полном объеме, сообщает управление Роспотребнадзора республики.

«После того как у сотрудника гимназии был выявлен туберкулез, немедленно началось противоэпидемическое расследование, осуществлен совместный выезд с фтизиатрами, определен круг контактных лиц, перечень объема мероприятий. Родители спокойно восприняли эту новость. На сегодняшний день 80% учащихся прошли проверку на реакцию Манту, остальные пройдут сегодня«, — рассказала ЯСИА главный специалист Управления Роспотребнадзора региона Любовь БУРНАШЕВА.

Флюорографическое обследование проведено для 80% сотрудников гимназии, результаты еще выясняются.

«Медосмотр сотрудники общеобразовательных детских учреждений проходят по постановлению главного санитарного врача раз в год. Туберкулез — это инфекционное заболевание, которым заражены все, но не каждый заболевает, потому что все зависит от иммунитета. Если вы ведете нездоровый образ жизни, курите и употребляете алкоголь, подрываете свой организм, то вы можете и через месяц после медосмотра заболеть«, — подчеркнула заведующая городским противотуберкулезным диспансером Научно-практического центра фтизиатрии Анна Лукина.

Кроме того, в Национальной гимназии была проведена заключительная дезинфекция: все поверхности помещений обработаны специальным дезраствором, включая всю посуду в столовой. За ходом генеральной уборки следили специалисты Роспотребнадзора и НПЦ «Фтизиатрия».

«В школе сделана генеральная уборка. На проведение работ Минздрав республики направил 300 тысяч рублей. Решается вопрос о дополнительном выделении 200 тысяч из бюджета города», — добавила Бурнашева.

Справка. По информации Якутского противотуберкулезного диспансера, в Якутске идет снижение заболеваемости туберкулезом. По итогам первого квартала выявлено 59 больных (на 29 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 г.- прим. ЯСИА): 56 взрослых, один подросток и двое детей.