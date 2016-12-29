У школьников Якутии появится свой технопарк

В 2017 г. Якутия получит федеральную финансовую поддержку мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. Об этом стало известно сегодня из протокола заседания комиссии по конкурсному отбору Министерства образования и науки Российской Федерации.

Субсидии предусмотрены на создание детских технопарков.

В Год дополнительного образования детей Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» инициирован проект «Детский техногородок «Юные якутяне».

Детский технопарк будет реализован на базе Малой академии наук и Ресурсного образовательного центра «Юные якутяне», которыми в 2016 году была проведена большая работа по разработке модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках федеральной целевой программы развития образования, таким образом была создана репутация республики по качественной реализации проектов развития дополнительного образования.

Техногородок «Юные якутяне» станет территорией технического творчества детей и молодежи. Планируется реализация проектов в области микроэлектроники, радиоэлектроники, робототехники, авиамоделирования, судомоделирования, 3D-технологий; организация патриотического воспитания и допризывной подготовки, подготовка к национальным и международным соревнованиям по инженерным компетенциям JuniorSkills.

В декабре с.г. рабочая группа из республики презентовала его в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. ЮНЕСКО выразило готовность поддержать проект и оказать методическую и консультативную помощь в его реализации, отметив, что в будущем он может претендовать на статус центра ЮНЕСКО.