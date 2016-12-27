У школ республики появились собственные автобусы

Сегодня, 27 декабря 2016 г. министр образования и науки РС (Я) Владимир ЕГОРОВ вручил директорам учреждений образования ключи от новых школьных автобусов. Это школьные автобусы приобретенные за счет средств федерального бюджета в 2016 году. Такое поступление школьных автобусов стало возможным благодаря итогам всероссийского форума “Образование и наука – будущее России”, который проходил 8 июня в г. Новосибирске. На форуме выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он дал ряд поручений, одним из пунктов которых стала программа по обновлению парка школьных автобусов в регионах страны.

И уже в августе этого года вышло распоряжение Правительства РФ о направлении бюджетных средств регионам для закупки школьных автобусов в 2016 году. Министерством образования и науки РС (Я) была проделана большая работа в этом направлении. По распоряжению Главы Якутии Е.А. Борисова уполномоченной организацией по получению и передаче школьных автобусов муниципальным образованиям республики определен Центр ресурсного обеспечения развития образования Республики Саха (Якутия) (директор – Аржаков В.В.). И сегодня, 9 представителей учреждений образования республики получили ключи от новых школьных автобусов, предназначенных для безопасной перевозки детей.

Всего в республику поступило 46 школьных автобусов, в том числе 45 единиц –марки ГАЗ на 11-12 мест, один школьный автобус марки ПАЗ на 22-24 места.