У села Аргахтах уровень воды превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Алазее в районе села Аргахтах на 8 часов утра 13 июля составил 811 см при критической отметке 777 см.

С 6 июля в наслеге введен режим ЧС. За сутки прибыло 3 см. На сегодня подтоплено 10 дворовых территорий, в которых проживает 26 взрослых и 16 детей. Также частично подтоплена территория дизельной электростанции.

Подготовлено четыре пункта временного пребывания, в которых могут разместиться до 120 человек. На данный момент эвакуированных нет, сообщает сайт ulus.media.