У сайта поселка Айхал появилась версия для слабовидящих

Нововведению жители поселка обязаны прокуратуре города Удачного.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в нарушение закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иных нормативных актов, официальный сайт администрации МО «Поселок Айхал» не был ранее оснащен версией для слабовидящих, что нарушало их права и законные интересы на беспрепятственное получение необходимой информации.

Прокуратура внесла в адрес главы МО «Поселок Айхал» представление, по результатам рассмотрения которого сайт оснащен версией для слабовидящих, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.