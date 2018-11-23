У самолета Ту-134 при посадке в Якутске разрушилась покрышка колеса

У самолета Ту-134 авиакомпании «Алроса» при посадке в аэропорту Якутска произошло разрушение покрышки колеса, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в авиационных кругах республики.

Инцидент произошел в среду, 21 ноября.

«При посадке в аэропорту Якутска у самолета Ту-134, принадлежащем авиакомпании „Алроса“, произошло разрушение покрышки колеса», — сказал собеседник телеканала.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Авиакомпания намерена выяснить причину разрушения покрышки, добавил источник.

В пресс-службе авиакомпании телеканалу «Якутия 24» заявили, что «такое случается, когда идет резкое торможение. Никаких разрушений, повлекших потери, не было».

«Покрышка, которая протерлась со временем, была заменена», — добавили в авиакомпании «Алроса».

Авиакомпания «Алроса» осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах «Мирный» и «Домодедово». Самолетный парк: Boeing 737-800, Ан-2/Ан-38-100, Ан-24, Ан-26, Ан-38, Ту-134, Ту-154.

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что авиакомпания «Алроса» планирует заменить Ту-154 и Ту-134 в парке самолетами SSJ-100.