У самолета Ан-24, направлявшегося из Якутска в Батагай, отказал двигатель

Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», направлявшийся из Якутска в поселок Батагай Верхоянского района (расположен в 660 км от столицы республики), вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в авиационных кругах Якутии.

Инцидент произошел накануне, 24 июля, но стало известно о нем только сейчас.

«В 9.10 часов по якутскому времени поступила информация о том, что во время полета произошел отказ левого двигателя Ан-24, следовавшего по маршруту Якутск-Батагай. На борту воздушного суда находились 35 человек. В 9.15 часов самолет совершил посадку в аэропорту Якутска», — сказал собеседник телеканала.

Никто из находившихся на борту не пострадал, добавил он.

Для расследования происшествия совместно с надзорными органами создана комиссия, по итогам работы которой будет установлена причина поломки двигателя.