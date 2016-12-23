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23 декабря 2016, 19:16
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У  «руля» — тьюторы республики!

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В АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» (дир.Г.И.Алексеева, д.п.н.) завершилась третья сессия курсов профессиональной   переподготовки «Тьюторы в системе образования». Дипломы о профессиональной переподготовке получили 19 человек. Как мы уже писали, это педагоги из разных районов республики: воспитатели дошкольных учреждений, учителя, педагоги дополнительного образования, заместители директоров.

Следует отметить то, что  в республике это первый опыт в подготовке  тьюторов.  В России профессиональная переподготовка тьюторов ведется только в Московской и Архангельской областях. Программа курсов разработана федеральным экспертом  Кушнир Светланой Викторовной, к.п.н., членом Правления межрегиональной тьюторской ассоциации, руководителем Новосибирского регионального отделения Межрегиональной тьюторской ассоциации.

Занятия третьей сессии совместно с руководителем программы Светланой    Викторовной вели методисты ИРОиПК Прокопьева Людмила Николаевна, заведующая кафедрой начального и инклюзивного образования, Андросова Любовь Николаевна, заведующая кафедрой гуманитарных предметов.

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Переподготовка была направлена на приобретение новой квалификации «тьютор», на получение компетенций, необходимых для ведения нового вида профессиональной деятельности в области индивидуализации образования и тьюторского сопровождения.

Специальные компетенции тьютора сформированы как единицы профессионального корпоративного стандарта «Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы»:

  • сопровождать формирование и реализацию индивидуальной образовательной программы;
  • организовать образовательную среду для формирования и реализации индивидуальной образовательной программы;
  • разрабатывать методическое обеспечение формирования и реализации индивидуальной образовательной программы.

Педагоги прослушали лекции по вопросам философии и методологии индивидуализации и тьюторства, ознакомились с теорией и практикой индивидуализации и   тьюторства в стране, осваивали  тьюторские технологии на практикумах и стажировке в образовательных учреждениях республики.

Три сессии активной работы по освоению новой профессии завершились итоговой аттестацией  в форме защиты выпускной аттестационной работы. Тематика выпускных работ была самой разной. Работы связаны с актуальными проблемами, которые волнуют педагогов и имеют практическую значимость в решении педагогических проблем на местах, в школах и детских садах. Можно выделить основные направления, которые были охвачены слушателями курсов переподготовки:

организационно-педагогические условия для индивидуализации в образовательном учреждении;

модели тьюторского сопровождения в организации образовательных событий, например, научно-практической конференции, недели английского языка и др.;

индивидуализации в преподавании школьных предметов;

тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, например, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

тьюторская позиция в воспитании: например, в классном коллективе, в семье.

Государственная аттестационная комиссия под председательством В.Д.Михайлова, д.ф.н., профессора СВФУ, высоко оценила дипломные работы слушателей, отметила их  актуальность в соответствии с  современным состоянием российского образования, а также проблемам школ Республики Саха (Якутия). Данный опыт педагогов может быть использован в реализации индивидуализации в системе дошкольного и школьного образования, а также имеются предложения и подходы, которые могли бы реально заинтересовать педагогов не только нашей республики, но и России в целом.

 

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Источник: Анна Матаннанова, заведующая кафедрой естественно-научного образования ИРОиПК, к.п.н., руководитель курсов.
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