У работодателей истекает срок утверждения графиков отпусков

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в организациях и учреждениях района.

Проверка показала, что в некоторых из проверенных организаций, меры по формированию графика отпусков на 2018 год не приняты, что свидетельствует о том, что в установленный законом срок данные графики утверждены не будут.

В связи с этим, в целях недопущения нарушений трудовых прав граждан, прокурором района руководителям 21 учреждения объявлены предостережения.

После принятых прокурором мер, данными организациями и учреждениями графики отпусков работников на 2018 год утверждены.

В связи с изложенным, прокуратура Нюрбинского района разъясняет:

В соответствии со ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.

Нарушение данного требования трудового законодательства влечёт ответственность работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере до 5 тыс. руб; на предпринимателей до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — до 50 тыс. рублей.