У постояльца гостиницы украли портмоне, пока он спал

В 2-ой отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестным было похищено его портмоне с деньгами из номера гостиницы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю местную жительницу, ранее судимую за грабеж.

Установлено, что потерпевший рано утром заселился в номер и после дороги решил отдохнуть. Мужчина лег спать, но при этом не запер дверь своего номера. Злоумышленница, которая ранее заселилась в гостиницу, воспользовалась ситуацией и похитила портмоне у спящего мужчины. Похищенные деньги она потратила на покупку сотового телефона и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».