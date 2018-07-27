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27 июля 2018, 18:00
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У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку

В Якутске раскрыта кража, произошедшая в торговом центре.

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о краже. Неизвестные похитили её сумку, в которой находились документы, ключи, сотовый телефон и 800 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена 51-летняя уроженка Намского района, ранее судимая за кражу.

Выяснилось, что потерпевшая в одном из торговых центров города выбирала сувениры. В какой-то момент она положила сумку на прилавок и оставила её без присмотра. Злоумышленница, воспользовавшись ситуацией, незаметно похитила сумку и покинула торговое помещение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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